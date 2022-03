“Giù per il tubo”, studenti a lezione di recupero idrico

La Giunta Comunale su proposta dell’assessora all’Ambiente, Nellina Katia Fusco, ha aderito alla proposta formulata dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) di partecipazione al progetto di comunicazione ambientale e divulgazione scientifica nelle scuole secondarie di primo grado “Giù per il tubo”.

Il progetto, ideato dal Servizio Depurazione e Recapiti Finali dell’AIP e da Legambiente Puglia, ha l’intento di sensibilizzare gli studenti della scuola secondaria di primo grado sul tema della depurazione delle acque reflue, nella convinzione che, dalla conoscenza derivi una maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione alle grandi questioni ambientali.

Le attività divulgative, dimostrative e sperimentali saranno realizzate da animatori specialisti nel settore della divulgazione scientifica. Verranno inoltre riprodotti video-clip con i quali si illustra, in maniera semplificata, creativa e di sicuro effetto, il viaggio dell’acqua fino al trattamento depurativo ed al rilascio nell’ambiente.

Alla base del progetto, c’è l’idea che dalla conoscenza derivi una maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione alle grandi questioni ambientali. Per garantire una sicura efficacia dell’iniziativa di sensibilizzazione, gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Manduria, affinché gli studenti, adeguatamente formati su uno dei temi più scottanti per il futuro del pianeta, possano sposare con passione il tema del rispetto dell’acqua e veicolare l’informazione, influenzando positivamente familiari ed amici, amplificando così la risonanza e l’utilità dell’evento che non comporterà alcun onere a carico dell’Ente Comunale, né delle istituzioni Scolastiche che aderiranno. L’Amministrazione Comunale garantirà il trasporto degli alunni verso la sede destinata all’evento. (Comunicatoa cura dell'Ufficio di Staff del sindaco)