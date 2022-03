Manduria tra i “comuni marginali” d’Italia con pochi residenti e imprese: lo Stato stanzia fondi

Il Fondo di Sostegno ai comuni marginali ha assegnato al Comune di Manduria, per il periodo 2021-2023, la somma di 390 mila euro al fine di far nascere nuove attività economiche e favorire il ripopolamento sul territorio. Centotrentamila euro saranno destinati per invogliare il trasferimento della residenza a Manduria e per l’avvio di attività d’impresa nella stessa città Messapica.

Si tratta in totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Ieri la giunta comunale ha deliberato gli atti per la prossima pubblicazione di due bandi. Il primo assegnerà un contributo di 5000 euro come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Manduria. La somma totale disponibile da dividere tra i richiedenti, sarà di 50mila euro.

Il secondo bando sarà dedicato all’assegnazione di un contributo di 8000 euro per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole nel Comune di Manduria per un totale disponibile di 80mila euro da suddividere tra le richieste pervenute.

L’amministrazione Pecoraro non ha ancora deciso come distribuire la restante parte del fondo reso disponibile dallo Stato pari a 230mila euro.