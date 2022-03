“Stella al merito del lavoro” all’ex direttore delle Poste di Manduria

C’è anche l’ex direttore dell’ufficio postale di Manduria, Francesco Quaranta, tra i dieci lavoratori della provincia di Taranto che ieri hanno ricevuto la “Stella al merito del lavoro” dalle mani del prefetto Demetrio Martino.

Francesco Quaranta direttore dell'Ufficio Postale di Manduria Centro dal 2014 a febbraio del 2020, ha fatto tutta la gavetta in azienda, partendo da portalettere, fino ad assurgere al ruolo di direttore di Ufficio Centrale, in pratica il “top di gamma”. Ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi in ambito aziendale. Fra gli altri ha svolto il ruolo di DUP (Direttore Ufficio Postale) Trainer, in buona sostanza formatore, egli stesso, degli aspiranti futuri direttori. Apprezzato, unanimemente, per le sue indiscusse conoscenze e capacità professionali ma anche e soprattutto, per le sue qualità umane, tali da lasciar traccia indelebile nei vari step della sua brillante carriera.

Maurizi Pasculli