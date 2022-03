Tassa sul suolo pubblico, sconti ma non per tutti

Dal primo aprile i pubblici esercizi torneranno a pagare l’occupazione di aree pubbliche (dehors, tavolini), finora occupate gratuitamente grazie al decreto Rilancio del 2020 ed alle successive proroghe. Tra poco meno di 15 giorni, l'emergenza almeno sulla carta, terminerà e così chi era stato autorizzato dovrà pagare la concessione aggiuntiva. A Manduria si sta provvedendo ad applicare nuove tariffe con l’amministrazione che ha già stabilito una serie di agevolazioni dalle quali sono esclusi i locali del centro storico, corso e piazze. La proposta portata in commissione prevede riduzioni con percentuali diverse delle tariffe con maggiore risparmio per le attività dell’edilizia. L'unica questione su cui c'è stata discussione sollevata dal consigliere progressista Domenico Sammarco, è che le riduzioni varranno solo per le zone di seconda categoria escludendo le aree del centro con via elencate.

Sammarco ha definito il meccanismo «discriminatorio per le persone e attività commerciali del centro cittadino e disincentivante l'apertura delle stesse favorendo la già forte desertificazione del commercio del centro».

La sede manduriana di Confcommercio aveva inviato una lettera al sindaco Gregorio Pecoraro chiedendo un ulteriore rinvio del tributo almeno sino al prossimo settembre per permettere una stagione estiva con meno affanni.

Pecoraro da parte sua ha già fatto sapere, in un suo intervento su Quotidiano di Taranto, che per questo spera in un intervento del governo. «Sono sicuro che il governo prevedrà ancora delle agevolazioni, perché la pandemia, gli aumenti energetici e la guerra stanno mettendo in serie difficoltà l'economia. Nello stesso tempo, nel corso della formazione del bilancio – ha aggiunto - si sta verificando la possibilità di intervenire da parte del Comune». Ricordando, però, «le difficoltà che i comuni stanno affrontando a causa degli aumenti». Da qui la scelta di distribuire la torta agevolando le attività dell’edilizia e quelle del commercio delle zone di seconda fascia. Il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.