Nuovo intoppo per il depuratore e paletta rossa dell’ingegnere Curri: rischio di allagamento

Dopo i tecnici del comune di Manduria che hanno bocciato il sito individuato per le trincee drenanti del nuovo depuratore, un altro scoglio sbarra il progetto dell’Acquedotto pugliese. A lanciare l’allarme è l’ingegnere manduriano Antonio Curri che parla di rischio idrico incompatibile con il punto individuato per le pompe interrate che dal vecchio depuratore di Manduria dovranno spingere i reflui dell’abitato manduriano e di Sava sino al depuratore in costruzione sul litorale di Urmo-Specchiarica. L’ingegnere ricorda un episodio di allagamento che proprio su quell’area ha prodotto danni a carico di Aqp per circa 130mila euro riconosciuti ai proprietari dei territori agricoli inondati dallo straripamento del canale romano. Su La Voce di Manduria tutte e preoccupazioni del tecnico.

Un altro scoglio da superare per il nuovo depuratore consortile di Manduria e Sava che l’Aqp sta costruendo sul litorale manduriano in contrada Urmo-Specchiarica. Ed anche un grattacapo in più per l’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro che prossimamente dovrà fare approvare dal Consiglio comunale le varianti al piano urbanistico pena l’invalidazione dell’intero progetto. Ad alzare la paletta rossa questa volta è l’ingegnere manduriano Antonio Curri, già sindaco della città Messapica e presidente dell’Ordine professionale della provincia di Taranto, che parla di un concreto rischio di allagamento di una parte sensibile dell’opera, quella delle potenti pompe interrate che dal vecchio depuratore situato alla periferia di Manduria, dovranno spingere i reflui dei due comuni sino al nuovo impianto di zona Urmo, per un percorso di una decina di chilometri.

«Mi meraviglia che l’Autorità di Bacino della Regione Puglia abbia ritenuto possibile che l’imbocco delle acque reflue ricada in zona ad alta pericolosità idraulica e non solo», afferma l’ingegnere che richiama un episodio già accaduto proprio in quello stesso punto. «La zona della vora (l’inghiottitoio dove scarica l’attuale fogna e dove è previsto l’impianto di spinta, Ndr) - fa sapere Curri -, negli anni passati è stata oggetto di allagamento per la fuoriuscita e straripamento delle acque luride e bianche del Canale Romano che hanno causato danni alle colture dei fondi rustici limitrofi». Un rischio reale di cui si è anche occupata la magistratura civile, per il riconoscimento del danno subito dai proprietari dei campi inondati, ed anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli che ha riconosciutole responsabilità dell’Aqp condannandolo a pagare circa 103mila euro. Da qui le preoccupazioni del tecnico che si chiede: «se si dovesse verificare un nuovo “allagamento” nella zona, cosa accadrebbe alle pompe interrate previste dal progetto del depuratore, se si pensa che tali apparecchiature saranno alimentate dalla corrente elettrica?».

L’ingegnere si chiede come sia stato possibile per l’Autorità di Bacino della Regione Puglia autorizzare la realizzazione del depuratore consortile sapendo che l’imbocco delle acque reflue ricade in zona ad alto rischio idraulico che ha dato già prova della sua pericolosità. L’appunto dell’ex presidente degli ingegneri ionici apre così una nuova falla ai piani dell’ente idrico costretto a modificarli tre volte proprio per imperfezioni nei progetti puntualmente bocciati dai vari uffici delle valutazioni ambientali. Questo in parte grazie anche alle proteste della popolazione che miravano alla pericolosità dal punto di vista ambientale dello scarico a mare e più recentemente alle trincee drenanti previste in una zona urbanisticamente non adatta. Problema a cui ora si somma quello evidenziato dall’ingegnere Curri. «Sarebbe bene - consiglia l'esperto - che l’Aqp riflettesse sulle conseguenze che potrebbe avere la realizzazione del depuratore non solo a valle (depuratore e trincee disperdenti, Ndr), ma anche a monte (imbocco dei reflui) in una zona interessata da documentati allagamenti».

