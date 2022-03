Restauro della chiesa di Sant’Angelo, Archeoclub: “buone speranze dalla soprintendenza”

Manca ancora la volontà (e i fondi) della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Direzione Generale Bilancio, ma qualche segnale positivo è stato registrato per il restauro della facciata della chiesta di San Michele Arcangelo danneggiata dalla tromba d’aria del 2018.

A darne notizia è l’associazione manduriana Archeoclub in una nota stampa in cui si da conto di recenti sviluppi. «Da molto tempo – si legge -, la comunità manduriana lamenta lo stato miserevole in cui versa la chiesa di San Michele Arcangelo, ingabbiata in una impalcatura metallica a seguito della tromba d’aria di qualche anno fa e che ora oltre a compromettere il decoro cittadino può costituire pericolo. Dopo le polemiche ed i rimpalli di responsabilità tra Ordine dei Servi di Maria, Curia Vescovile e Comune, che hanno occupato anche le pagine dei giornali locali, forse si apre uno spiraglio di luce, verso la soluzione della vicenda che possa restituire ai parrocchiani il loro luogo di culto ed ai Manduriani tutti il decoro di quell’accesso al centro cittadino».

A seguito della segnalazione di Archeoclub, inviata a tutti i soggetti interessati, sindaco, soprintendente e vertici dell’Ordine dei Servi di Maria, la dottoressa Barbara Davidde soprintendente di Taranto ha risposto l’altro ieri ad Archeoclub facendo sapere che la chiesa di Manduria è stata inserita nel programma di restauri da finanziare ai sensi dei commi 9 e 10 della Legge 190 del 23/12/2014 nel triennio 2022/2024 e pertanto si è in attesa del riscontro da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Direzione Generale Bilancio.

«Ci auguriamo che questa richiesta – si legge in una nota di Archeoclub -, possa trovare accoglienza presso il Ministero e che, a tal fine, qualche parlamentare locale voglia interessarsene. Nell’immediato torniamo a segnalare, a chi ne ha responsabilità, la necessità di una verifica urgente della stabilità del ponteggio e della condizione dei presidi di sicurezza».