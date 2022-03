Lutto nel mondo degli ambientalisti contrari al depuratore a Urmo-Specchiarica

E’ stato tra i più convinti e appassionati oppositori del depuratore in zona Urmo Specchiarica. Antonio Carbone, oltre a perdere la battaglia ambientalista, ha dovuto arrendersi anche contro la malattia che lo ha portato via all’affetto dei suoi familiari e dei tanti attivisti dei comuni di Avetrana, Erchie e Manduria che a lui avevano affidato la presidenza del Comitato «Noi per la difesa del territorio di Erchie e paesi limitrofi».

Per il suo comune di residenza si era anche battuto contro la realizzazione del mega impianto di compostaggio in territorio di Erchie, anche quello realizzato. Carbone è morto ieri all’età di 61 anni. Era anche socio dell’Aeop, Associazione europea operatori di polizia di Avetrana.