Il comune di Manduria tenta il colpo di una terza isola ecologica

Il Comune di Manduria parteciperà ad un bando del Ministero della transizione ecologica che mette a disposizione degli enti uno stanziamento di 600 mila euro per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti differenziati e ingombranti. La giunta comunale ha già approvato le procedure necessarie per presentare domanda di finanziamento nella speranza di ottenere i benefici previsti. L’esecutivo di Pecoraro non ha ancora individuato il luogo dove potrebbe essere installata la seconda isola ecologica della città.

Se il bando sarà aggiudicato, il territorio manduriano potrà avere tra centri per la raccolta differenziata (isola ecologica) dopo quello situato nella zona industriale e il secondo in zona marina attualmente bloccato per colpa di un errore nell'individuazione del sito.