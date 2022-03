Manduria perde l’opportunità di ospitare l’assemblea regionale dell’associazione Città del vino

Sarà il comune di Sava ad ospitare l’assemblea regionale della "Città del Vino" che si terrà nel teatro Vittoria sabato 19 marzo alle 10. Esclusa Manduria, città del Primitivo, il Coordinamento regionale Puglia dell’Associazione Nazionale Città del Vino ha preferito trasferirsi nella vicina Sava.

Sarà un’opportunità di condivisione tra comuni soci per parlare di Primitivo, turismo e politiche di gestione del territorio nel quale la città messapica giocherà questa volta in panchina. Tra i nove comuni pugliesi associati (dei 450 in tutta Italia), la new entry è proprio Manduria con il Museo della Civiltà del Primitivo della Cantina Produttori accanto a Carosino, Cellino San Marco, Lizzano, Novoli, Orta Nova, del GAL Valle d’Itria, San Pancrazio Salentino, San Severo e Sava scelta come città per ospitare l’iniziativa.

Quella di sabato sarà il primo di una serie di incontri regionali e nazionali con l’obiettivo di coinvolgere più amministrazioni locali nella realtà associativa “Città del Vino” e rilanciarla su tutto il Paese. Alla riunione sono stati invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti del Comuni associati e autorità locali e regionali, l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e gli Europarlamentari Raffaele Fitto e Paolo De Castro di recente impegnati nella battaglia contro l’applicazione della lettera F sulle bottiglie di vino, ovvero il “bollino nero” che avrebbe dovuto significare il rischio di cancro bevendo vino, senza distinguere tra bere consapevole e moderato e abuso.

“Con questa iniziativa – afferma il Coordinatore regionale Dario Iaia, Sindaco di Sava – vogliamo rilanciare la presenza di Città del Vino sul territorio regionale allargando la base associativa e coinvolgendo sempre di più le amministrazioni locali nella progettualità dell’Associazione”.

All’incontro di sabato parteciperà anche il neo presidente nazionale di Città del Vino, Angelo Radica, sindaco di Tollo, Chieti.

M.Bal.