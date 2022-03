Il comune ingaggia le guardie ambientali di Avetrana e la Lega per salvare l’ambiente della Salina

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha stipulato una convenzione con le associazioni Nucleo Guardie Ambientali di Avetrana e Lega Navale sezione di Torre Colimena per il controllo del territorio delle riserve naturali manduriane.

Le associazioni convenzionate si occuperanno prioritariamente nel fine settimana della sorveglianza territoriale per la prevenzione antincendio, dei danni ambientali in genere come l’abbandono dei rifiuti, contro le attività di motocross sulle dune, asportazione di sabbia, taglio di vegetazione naturale in tutti i punti sensibili dell’area protetta. Chi svolgerà tali funzioni dovrà comunicare immediatamente il reato agli organi di competenza (carabinieri forestali, polizia municipale, capitaneria di porto e così via). I volontari inoltre concorreranno negli interventi di soccorso per fronteggiare gli eventi calamitosi e collaboreranno con le altre squadre di soccorso nelle attività di avvistamento e monitoraggio del territorio.

Per tre mesi e mezzo di attività, dal 14 marzo al 30 giugno, le due associazioni percepiranno un compenso omnicomprensivo di quattromila euro (duemila euro ciascuno). La convenzione è stata proposta dal direttore delle Riserve naturali, Alessandro Mariggiò.