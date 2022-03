L'Einaudi si racconta in Fiera

Un ampio panorama di storie di successo e collaborazioni ha rappresentato il focus di un incontro di significativo valore formativo e umano, organizzato dall’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria. Nel Padiglione dei Convegni della 279esima Fiera Pessima, nella mattinata dell’11 marzo, un nutrito parterre di relatori, molti dei quali ex studenti dell’Istituto Einaudi, moderati dalla professoressa Giampiera Montesardo, ha catturato l’interesse di una platea composta da studenti del medesimo Istituto, genitori, docenti ed altri ancora, calamitati dall’ascolto attivo di testimonianze di vita ripercorse dai banchi di scuola sino alla gratificante affermazione professionale.

Una carrellata di esperienze variegate: sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente, biodiversità, economia civile e circolare, Terzo settore, startup d’impresa e giustizia riparativa sono state solo alcune delle tematiche affrontate dai protagonisti della interessante mattinata all’insegna della promozione della scuola organizzatrice e del consolidamento delle sinergie tra la stessa e gli Enti esterni che gravitano e sostengono efficacemente l’offerta formativa dell’Istituto Einaudi.

Ad aprire l’incontro, la Dirigente Scolastica prof.ssa Pierangela Scialpi, che ha ringraziato, in primis, il Sindaco di Manduria presente, dott. Gregorio Pecoraro, per la preziosa opportunità, offerta alla scuola, di partecipazione all’evento fiera come importante vetrina per gli indirizzi (Turistico e Professionale Agrario) a forte vocazione professionalizzante che costituiscono una efficace risorsa per gli studenti che desiderino una formazione mirata a proiettarli direttamente nel mondo del lavoro e ha sottolineato l’efficacia delle esperienza raccolte dalla viva voce dei protagonisti dell’evento come efficaci modelli di orientamento alla scelta futura per gli studenti presenti. Le testimonianze dirette hanno fatto emergere passione, motivazione e anche voglia di offrire e rafforzare il proprio contributo alla crescita umana e professionale dei nostri studenti in un’ottica di alleanza e corresponsabilità educativa.