Fiera Pessima, c’è chi dice no, ma tutti vorrebbero migliorarla e ad altri piace così

Tra il categorico che commenta “no io non ci vado”, all’assertivo “la più bella di sempre”, a chi con diplomazia confessa “apprezzo l’impegno”, l’umore del pubblico sulla 279esima Fiera Pessima non è unanime, anzi piuttosto contraddittorio tra i manduriani che hanno commentato sulla nostra pagina Facebook un primo parere espresso da Beppe Guida.

C’è però un sentimento che accomuna gran parte dei pareri revisionati, e cioè che questo appuntamento tradizionale e secolare della città messapica, nel bene e nel male, è mancato ai suoi abitanti dopo tre anni di fermo per la pandemia e per ragioni di natura tecnica e politica.

“Piccola e ben curata, mancano però gli espositori di grandi aziende”, commenta un lettore. “Apprezzo l'impegno e lo sfidare il rischio di portare a casa dei risultati sufficienti sia dell'amministrazione che dei coraggiosi espositori già sull'orlo del baratro che nonostante tutto hanno ancora un po’ di speranza”, incalza un altro.

Sulle dimensioni della Fiera ne avevamo parlato noi della Voce, qualche mese, fa dichiarando la sua effettiva grandezza di 2.545 metri quadrati al coperto e 1968 metri quadrati di esposizione esterna. Più piccola quindi, ma con la promessa di essere più settorializzata. È tornata alle sue origini, non vale la pena andare”, commenta il più pessimista che riceve repliche da più utenti che invitano questo e altri cittadini a smettere di brontolare e di apprezzare il ritorno di quello che è un simbolo per Manduria.

Centenaria e spesso sfarzosa, la Fiera Pessima è da anni una meta attrattiva turistica per tutta la Puglia. Quest’anno la campionaria a gran difficoltà è stata riaperta, ma è tornata con un altro volto: “è caruccia ma non spettacolare come negli anni passati”, commenta un nostro follower su Facebook, mentre per un’altra signora è la più bella degli ultimi dieci anni “con una presentazione raffinata dei prodotti che mi ha ricordato la Festa del Raccolto del Leoncavallo di Milano”. Alcuni hanno invece criticato la superficialità degli addetti alla verifica del Green Pass, “controlli dei green pass all'entrata inesistenti”.

Marzia Baldari