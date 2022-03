Emergenza pandemica, 150mila euro di buoni spesa, le domande entro il 20 marzo

A partire da oggi sarà possibile presentare le domande per l'assegnazione del 𝐵𝑢𝑜𝑛𝑜 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑎 a favore delle persone o famiglie in condizioni di disagio economico causato dalla situazione emergenziale Covid-19.

Gli aiuti da distribuire ammontano a 150mila euro, esattamente la stessa cifra spesa per i buoni distribuiti nel precedente bando quando la somma a disposizione che era pari a 498mile euro di stanziamenti statali.

Hanno diritto ai buoni i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze.

Gli aventi diritto riceveranno 100 euro se nucleo monoparentale, 200 euro per nuclei composti da due persone, 300 euro per nuclei da tre a quattro persone e 400 euro con cinque persone o più.

Per i casi di parimerito si procederà alla stesura di una graduatoria con punti assegnati secondo i seguenti criteri: nuclei che non hanno percepito buoni nel precedente bando; disponibilità finanziaria del nucleo familiare; figli minori a carico; titolo dell’abitazione (fitto o proprietà); patrimonio immobiliare di tutto il nucleo familiare. In caso di ulteriore parità i criteri saranno i seguenti: nuclei familiari che non hanno percepito buoni spesa a dicembre 2021; nuclei che non percepiscono misure di contrasto alla povertà; nuclei familiari che a causa della pandemia hanno subito una riduzione/sospensione dell’attività; data e ora di arrivo della domanda. 


Il Buono Spesa avrà lo scopo di integrare il reddito familiare e di poter acquistare:

✓ generi alimentari di prima necessità;

✓ prodotti per gli animali domestici;

✓ prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico;

✓ farmaci;

✓ dispositivi elettromedicali come apparecchi per la pressione, aerosol e termometri,...

Le domande potranno essere presentate attraverso la compilazione del modello online entro e non oltre il 20 marzo 2022.. Per poter accedere al beneficio è necessario avere i requisiti d'accesso presenti nell'avviso consultabile al seguente indirizzo: www.comune.manduria.ta.it/buono-spesa-a-favore-di-persone-e-o-famiglie-in-condizioni-di-disagio-economico-e-sociale-causato-dalla-situazione-emergenziale-in-atto-provocata-dalla-diffusione-di-agenti-virali-trasmissibili-covi/