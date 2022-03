PrimitivoWineTour day: vino, cibo, tradizioni e paesaggi, per promuovere il territorio

Ricerca di prodotti genuini, vino e cibo del territorio, attenzione ed interesse verso tradizioni e cultura dei luoghi, relax e ritmi tranquilli: sono questi i principali motivi ed elementi di soddisfazione per turisti stranieri ed italiani che viaggiano sempre più la nostra Regione. Turismo Rurale quindi, che si afferma con le degustazioni di prodotti tipici e le visite in vigne e Cantine, grazie anche alla qualificazione e allo sviluppo dell’enoturismo. Il vino è un’attrattiva per i turisti italiani e stranieri diretti in Puglia ed interessa soprattutto un target medio alto, informato e sensibile al paesaggio, alla gastronomia tipica ed all’arte.

Ecco perché il 15 marzo 2022 -dalle ore 10 alle ore 18 - la Cantina Produttori di Manduria ha organizzato PrimitivoWineTour®day, una giornata destinata solo ad imprenditori ed operatori del comparto turistico, ovvero i primi veri promoters del territorio.

La giornata permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle proposte della Cantina e dell’annesso Museo della Civiltà del Vino Primitivo, vivendo personalmente una ‘giornata –tipo’, presentando un’offerta di ospitalità rurale da promuovere e proporre agli ospiti migliorando e completando la qualità dei servizi dedicati al turista.

“Per la valorizzazione del nostro territorio – dichiara Anna Gennari, P.R.& Hospitality Manager della Cantina - tutti gli attori, pubblici e non, hanno un ruolo importante: l’intento è quello di creare in sinergia un circuito virtuoso di informazioni, che possa consentire agli operatori di arricchire la propria offerta turistica con i contenuti naturali, storici, enogastronomici e culturali della nostra terra, specialmente in periodo post pandemia, che tutti vediamo come nuova opportunità ”.

All’invito hanno aderito in tanti, tra operatori turistici, receptionist e titolari di strutture alberghiere ed extralberghiere, titolari di masserie e agriturismi, operatori di info-point e sportelli informativi.