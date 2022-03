I futuri professionisti dell’accoglienza ospitati da "Donna Elisabetta"

Il Palazzo Donna Elisabetta Luxury, guest House in pieno centro storico a Manduria, ha ospitato gli studenti delle seconde classi dell’Istituto professionale alberghiero “Mediterraneo” di Maruggio e Pulsano. La decisione della visita istruttiva è nata in modo spontaneo ed originale ed è stata fortemente voluta dalla dirigenza dell'Istituto scolastico e del personale docente al fine di erogare percorsi di orientamento originali e motivanti per i propri studenti.

A Palazzo Donna Elisabetta i ragazzi dell'Istituto hanno avuto modo di fare esperienza diretta e concreta approfondendo il concetto dell’ospitalità intesa come espressione di “empatia per gli ospiti”, in un contesto, quello odierno, dove chi viaggia è orientato all'esperienza e al rapporto con l'host.

«Ringrazia i docenti dell'istituto per aver creduto nel nostro progetto che ci auguriamo possa essere stato d'ispirazione a questi ragazzi, eredi di un territorio meraviglioso e futuri responsabili della sua crescita», dichiara in proposito Elisabetta Arnò, titolare dello storico palazzo manduriano.