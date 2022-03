Accoglienza dei profughi ucraini, comune apre il Centro Operativo Comunale per l’assistenza

Il sindaco di Manduria ha istituito il Centro Operativo Comunale (Coc) per la gestione dell’emergenza di protezione civile a seguito della guerra in Ucraina al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi bellici che saranno ospitata dalla comunità manduriana.

Il Coc che si trova in via Matteo Bianchi, 66 (alle spalle del vecchio municipio) è costituito dalle autorità di seguito individuate, che adempieranno ai compiti ed alle funzioni indicate ai sensi della normativa vigente.

Composizione del Coc

Coordinamento affidato al sindaco Gregorio Pecoraro e all’assessora Fabiana Rossetti; funzione tecnica all’ingegnere Claudio Ferretti, funzione sanitaria alla direttrice medica del Giannuzzi, Irene Pandiani; funzioni di volontariato alle associazioni Era, Prociv-Arci, Croce Rossa Italiana, Ser e Angels Manduria; Responsabile materiali e mezzi, geometra Michele Iunco; censimento, comandante della polizia locale Teodoro Nigro; comunicazione alla popolazione, Maria Antonietta Andriani; assistenza alla popolazione Andrea Siciliano; supporto delle forze dell’ordine, comandante stazione carabinieri Elio Errico e capo dei vigili del fuoco Francesco Pesare.