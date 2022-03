Agricoltura e Primitivo fuori dai dibattiti in Fiera, la rabbia del settore

C’è nervosismo nel mondo dell’agricoltura e della produzione del vino Primitivo perchè per la prima questi due argomenti cardine per l’economia del territorio sono stati esclusi dai dibattiti che si terranno all’interno della Fiera Pessima. Uno scivolone senza precedenti per l’assessore comunale all’Agricoltura, Commercio e Fiere, Isidoro Mauro Baldari, che ha ceduto la vetrina al «turismo culturale», ospite ingombrante diretto dalla neo assessora al ramo, Antonella De Marco che da solo assorbe la metà dei convegni in fiera.

Tutto pronto a Manduria per la settimana della Fiera Pessima giunta alla 279sima edizione che si aprirà nel pomeriggio di martedì prossimo. Ma sono pronte anche le polemiche per il nervosismo che serpeggia nel mondo dell’agricoltura e soprattutto del vino Primitivo. Questi importantissimi comparti-volano dell’economia del territorio, per la prima sono stati esclusi dai dibattiti che si terranno nell’apposito padiglione dei convegni all'interno della campionaria.

Uno scivolone senza precedenti quello dell’assessore comunale all’Agricoltura, Commercio e Fiere, Isidoro Mauro Baldari, che ha ceduto la vetrina al «turismo culturale», ospite ingombrante diretto dalla neo assessora al ramo, Antonella De Marco che da solo assorbe la metà dei convegni in fiera.

Se ne sono accorti con molto dispiacere quelli del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria doc che non hanno gradito per niente l’anteprima del programma culturale della Pessima dove si dà spazio, nell'ordine, alle «Donne in uniforme» (mercoledì 9 marzo alle ore 17,30) con la regia dell’assessora alle politiche sociali, Fabiana Rossetti; alla Confcommercio Taranto (giovedì 10 marzo ore 17,30); alla Promozione turistica (venerdì 11 marzo ore 17,30) con l’assessora De Marco; beni artistici e culturali (sabato 12 marzo alle ore 10,30) nelle mani dell’assessore alla cultura, Vito Andrea Mariggiò. Con il tema enoico-agricolo, dal programma dei convegni scompare anche il nome dell’assessore Baldari che per questo è stato «richiamato» dalle imprese del Primitivo. «Quando abbiamo letto la bozza della brochure dei convegni, abbiamo pensato ad un refuso, ma poi l’assessore Baldari ci ha confermato l’incredibile esclusione», fanno sapere esponenti del Consorzio che avrebbero gradito la giusta visibilità. Soprattutto in questo periodo di cambiamento storico dove la categoria dei produttori del famosissimo vitigno si trova alle prese con importanti modifiche del disciplinare di produzione che coinvolge l'intero areale del Primitivo di Manduria. Al momento la presidentessa neo eletta del Consorzio di tutela, Novella Pastorelli, non ha inteso rilasciare dichiarazioni in merito, ma dagli ambienti consortili giurano di averla vista paonazza dalla rabbia.

A quanto pare Baldari si è giustificato con l’indisponibilità dell’assessore regionale all’agricoltura, Donato Pentassuglia che in un primo momento avrebbe dato conferma della sua presenza. «Se ce lo avesse detto, ci avremmo pensato noi a trovare personalità altrettanto autorevoli per discutere dei tanti temi che ruotano attorno all’agricoltura e al nostro vino», commentano ancora dal Consorzio di tutela che con un contributo di tremila euro occuperà cento metri quadrati del capannone fieristico dell’enogastronomia.

A ben guardare, questa particolare edizione è orfana di un altro tema che non è mai mancato nelle ultime edizioni: l’ambiente. Argomento anche questo molto sentito in questi anni per via dell’emergenza discariche e quindi salute e cattivi odori come anche l’attualissimo tema del depuratore consortile sulla costa.

Nazareno Dinoi