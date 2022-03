L'Avis pronta per le donazione durante la Fiera pessima

In occasione della prossima Fiera Pessima, la sezione Avis di Manduria organizza per il 12 marzo una raccolta straordinaria di sangue. L’autoemoteca sarà disponibile nel piazzale della fiera dalle 8 alle 11,30 di sabato 12 marzo. Per donare occorre prenotarsi al numero 3290854108. Dall'8 marzo al 13 marzo l’Avis sarà presente con uno stand nei capannoni della Pessima.