Commissione sulla toponomastica al completo: ecco i nomi dei quattro esperti esterni

La giunta comunale di Manduria ha individuato i quattro componenti esterni che faranno parte del comitato per la toponomastica cittadina. Gli esperti scelti da un elenco di sei manduriani che si erano resi disponibili a prestare la propria opera gratuitamente sono Giuseppe Pio Capogrosso, Antonio Pesare, Alberto Morrone e Lucia Tripoli. Sono stati esclusi gli altri due candidati, Anna Zingarello Pasanisi e Giulio Rizzo.

I quattro esperti esterni a cui si affiancheranno i due consiglieri comunali Antonella Parisi e Gregroio Gentile (la prima per la maggioranza, il secondo per la minoranza), sono stati individuati per le loro conoscenze di storia e cultura del territorio, per incarichi istituzionali o per chiara fama tra i cittadini con esperienza in tradizioni e cultura locale, glottologia, archivistica ed altre materia attinenti la toponomastica.

La commissione così composta interverrà nella titolazione delle vie, piazze e monumenti e collaborerà con il personale interno nella rivisitazione di tutta la toponomastica della città e le sue frazioni.