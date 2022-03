Agenzia interinale fornisce 7 assistenti sociali all’Ambito del comune di Manduria

L’agenzia per il lavoro interinale “Tempi moderni Spa” si è aggiudicata la fornitura di sette assistenti sociali per l’ufficio dell’ambito sociale 7 di cui il comune di Manduria è capofila. La società di Treviso che ha sedi in tutte le regioni, ha superato per offerta tecnica ed economica la proposta presentata da altre 8 concorrenti che hanno partecipato alla selezione pubblica offrendo un ribasso più vantaggioso per l’ente pubblico.

Applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara e tenuto conto del periodo di assunzione circoscritto al periodo di 44 settimane decorrenti all’avvio del servizio, l’importo di aggiudicazione di gara è stato pari a 247.595 euro.

La regolarità della gara è stata certificata dalla commissione aggiudicatrice composta dall’assistente sociale del comune di Manduria, Elma Buongiorno, dalla responsabile del servizio sociale del comune di Avetrana, Rossana Saracino e dall’impiegato del comune di Manduria, Francesco De Pasquale.