Pessima 2022: due fiere e un mercato nello stesso giorno

Non era mai accaduto, forse, la concomitanza di tre eventi legati alla tradizionale Fiera Pessima. Martedì 8 marzo, infatti, si terranno nella stessa giornata, nell’ordine: la Fiera degli animali (Fera ti li ciucci), il mercato settimanale e l’attesissima Fiera Pessima. Il primo appuntamento (esposizione e vendita di animali, finimenti e ferramenta per allevamenti) che ogni anno anticipa di un giorno l’apertura della campionaria, quest’anno si terrà nello stesso giorno nel solito piazzale sulla circumvallazione angolo strada per San Cosimo alla macchia.

Il mercato settimanale, sempre la mattina dell’8, sarà ospitato nelal provvisoria sede di viale Aldo Moro mentre nel pomeriggio taglio del nastro della Fiera Pessima 2022 nell’area mercatale. La cerimonia inaugurale è fissata per le ore 15 nel padiglione istituzionale. Interverranno Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria; Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico; Mario Turco, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro della Commissione Finanze e Tesori; il vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello; Giovanni Gugliotti, presidente della Provincia di Taranto; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Il dibattito inaugurale sarà preceduto dall’esibizione dell’orchestra di fiati “Franco Erario” Città di Manduria del maestro Giovanni Durante e direttore artistico Giovanni Erario. Alle 19 ci sarà l’esibizione della Banda Città di Triggiano.