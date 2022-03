L’accusa di Arnò: “l’apertura dell’assessora è un bluff, ha già deciso tutto”

L’artista e compositore Ferdinando Arnò ha annunciato la sua assenza all’incontro che l’assessora Antonella De Marco ha organizzato per oggi con gli operatori dello spettacolo per gettare le basi del cartellone degli eventi della prossima estate. «Non andrò perché la presunta disponibilità dell’assessora è un bluff», afferma in proposito Arnò secondo il quale l’assessora avrebbe già programmato gran parte delle iniziative che intende realizzare.

«Prima di sentire le proposte delle realtà del territorio – fa sapere il musicista -, l’assessora De Marco ha già preso contatti con i responsabili del Lucca Comics (il festival del fumetto, gioco, videogioco, cinema e del cosplay, Ndr) e con la fondazione della Notte della Taranta per portare a Manduria una tappa dei due eventi».

Se le indiscrezioni di Arnò dovessero essere vere, verrebbe meno la bontà dell’annunciata intenzione dell’esponente di giunta di dare voce e spazio alle organizzazioni locali che operano nel settore cultura e spettacoli. «E’ proprio così – insiste Arnò -, ho parlato personalmente con lei e mi ha detto anche la somma che intende investire per questi due eventi: 32mila euro su un budget da lei dichiarato di circa 60mila euro». Accuse pesanti quelle dell’artista che andrebbero chiarite ed eventualmente smentite dalla diretta interessata.