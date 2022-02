Campagna per l’acquisto di un Pick-Up: i volontari "Era" chiedono un aiuto alla cittadinanza

Da sempre a disposizione della cittadinanza sacrificando energie e tempo e in molti casi anche denaro, i volontari del gruppo della Protezione Civile “Era” aprono una raccolta fondi per l’acquisto di un automezzo necessario all’ampliamento della loro azione d’interventi rivolti alla comunità.

«In questi ultimi anni – si legge nell’appello firmato dal presidente Maurizio Barnaba -, siamo stati molto impegnati con i nostri volontari per l’emergenza Covid. Ci muoviamo con i nostri mezzi – continua lo scritto -, offrendo il nostro tempo per il bene comune. Vi chiediamo ora un piccolo sforzo per l’acquisto di un Pick-up per continuare ad aiutarvi».

Chiunque volesse contribuir anche con piccole somme, può farlo versando l’obolo nei salvadanai distribuiti nei locali pubblici di Manduria oppure sul conto corrente della Protezione Civile E.R.A. European Radioamateurs Association. Iban:

IT07R0760115800001049589342