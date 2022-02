Il comandante Dinoi spodestato in attesa di un posto dove stare

Sorrisi e strette di mano di circostanza ieri mattina nel comando della polizia municipale di Manduria tra il nuovo comandante di nuova nomina, il mesagnese Teodoro Nigro e il suo predecessore, maggiore Vincenzo Dinoi, titolare del posto per concorso ma spodestato dal sindaco Gregorio Pecoraro che lo ha preferito al mesagnese. Come si ricorderà, al suo rientro da Ostuni, dove Dinoi avrebbe dovuto fare il dirigente per tre anni ma costretto a lasciare dopo appena sette mesi per il commissariamento per mafia di quel comune, il maggiore ha trovato la porta dell’ufficio simbolicamente chiusa perché Pecoraro aveva già deciso di sostituirlo con il comandante dei vigili di Mesagne che dirigerà contemporaneamente i due comuni.

Il comandante Nigro ha già ottenuto il decreto di funzioni organizzative che gli dà diritto di gestire a suo piacimento il servizio di vigilanza e il personale tutto. Compreso Dinoi che dovrà rinunciare alle stellette di comando ma non allo stipendio essendo vincitore di concorso. Il nuovo comandante non gli ha ancora trovato un ruolo per cui da ieri il “generale”, così come lo chiamano i manduriani per i suoi tanti incarichi contemporanei di comando ricoperti in passato, gira da una stanza all’altra in attesa di comandi.

Nigro comanda dal dicembre 2019 la Polizia Locale di Mesagne. Per un decennio ha comandando quella di Brindisi. Successivamente ha assunto le redini della Polizia Locale di Cisternino. Il nuovo incarico nel Tarantino gli è stato conferito sulla base dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, per l’utilizzazione di personale in convenzione. Laureato in giurisprudenza, Nigro ha avuto vari incarichi nella pubblica amministrazione. Fra il 2016 e il 2018 è stato anche componente del consiglio di amministrazione del consorzio di gestione della riserva marina di Torre Guaceto.