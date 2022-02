La commissaria Mancarella ritira l’encomio nel suo ultimo giorno e ringrazia tutti

Ieri è stato anche il giorno dei saluti per la commissaria Miriam Mancarella che ha retto il comando dei vigili urbani di Manduria quando Dinoi ha lasciato l’ufficio per l’incarico a Ostuni. Costretta ad abbandonare la divisa per motivi personale e di famiglia, l’ufficiale del Corpo ha ricevuto un encomio che se lo incornicerà con soddisfazione in casa.

«Il Sindaco rende noto alla cittadinanza – si legge nella nota del primo cittadino – che al termine dell’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale si conferisce alla dottoressa Maria Mancarella, un encomio semplice per l’estrema diligenza, attaccamento alle Istituzioni, spiccato senso del dovere e l’incondizionata dedizione alla sua carriera lavorativa, nonché per l’assoluta e assidua disponibilità mostrata durante il periodo di servizio».

Catapultata al comando di un corpo con tante problematiche e scarso personale, sia in divisa che di supporto tecnico e di manovalanza, la dottoressa Mancarella ha saputo comunque superare molti ostacoli. Tra questi l’indisponibilità della squadra di stradini addetti al posizionamento della segnaletica. Nonostante questo ha gestito il difficile e contestatissimo servizio di parcheggi a pagamento nelle marine e, recentemente, il trasferimento del mercato settimanale.

«Ringrazio tutti i miei colleghi e le persone che mi sono state vicine, senza le quali non sarei riuscita a portare a termine il mio compito», dichiara la comandante Mancarella con un evidente punta di malinconia e commozione.