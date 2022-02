E’ giallo sulla presidenza dell’Associazione combattenti commissariata all’insaputa del presidente

Si apre un giallo tra le antiche mura dell’Associazione combattenti di Manduria per un caso che ha interessato addirittura la presidenza nazionale dell’Associazione combattenti e reduci. Da Roma è stato deciso il commissariamento della sede manduriana senza che l’attuale presidente in carica, Girolamo Libardi, fosse stato informato. «Fino a prova contraria il presidente sono ancora io», ha dichiarato ieri l’ex sottufficiale in pensione che da alcuni anni si occupa della storica sede che occupa i locali dell’ex palazzo di città in Piazza Garibaldi, recentemente oggetto di un importante restyling ad opera del compositore manduriano Ferdinando Arnò che a sue spese ha ristrutturato e arredato i vecchi ambienti.

All’insaputa del presidente Libardi, dall’altro ieri, secondo una nota ufficiale firmata dal presidente nazionale Antonio Landi, la sede messapica degli ex combattenti e reduci è passata sotto la responsabilità del manduriano, Paolo Picchierri, nominato «commissario straordinario» per nomina presidenziale.

Ancor più strana la motivazione del commissariamento che, secondo i documenti agli atti, sarebbe stata decisa sulla base di una relazione dello stesso presidente in carica «in merito – si legge nella lettera firmata da Landi -, alla situazione in cui si è venuta a trovare la sede di Manduria, la quale da diversi anni e precisamente dal 2015, non ha fatto più tesseramento, pur mantenendo l’attività associativa, con gravi danni di immagine».

Il commissario Pichierri, secondo le indicazioni ricevute, dovrà ora procedere al tesseramento per l’anno in corso d’intesa con la presidenza nazionale e la federazione provinciale di Taranto per poi procedere al rinnovo delle cariche sociali».

Il presidente Libardi cade dalle nuvole. «So solo che mi ha telefonato il presidente Landi al quale ho dato chiarimenti alla luce dei quali mi ha assicurato che era tutto a posto». Attualmente la storica associazione manduriana ha quindici iscritti. «L’ultima tessera l’ho fatta proprio ieri», conclude Libardi che a questo punto non può che attendere gli eventi.