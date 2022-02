Il Giannuzzi dice addio al servizio di ecografia pediatrica mentre Castellaneta si attrezza

Dal prossimo mese di giugno l’ospedale di Manduria potrebbe perdere anche il servizio di ecografie pediatriche per lo screening dei difetti congeniti delle anche, reni, tiroide ed altre patologie sui neonati. Dal 31 maggio l’unica ecografista pediatrica, la dottoressa Gabriella Di Tullio, che ha assicurato per anni tale servizio, andrà in pensione e, salvo sorprese al momento difficili da ipotizzare, nessun altro prenderà il suo posto

La Asl, da parte sua, ha già annunciato l’attivazione di un nuovo servizio di ecografia pediatrica all’ospedale San Pio di Castellaneta. «L’ampliamento dell’offerta aziendale – si legge in un comunicato stampa dell’azienda sanitaria - è certamente un passo importante per la diagnosi e il trattamento precoce della displasia delle anche, in linea con il programma di screening nazionale. Il San Pio – si aggiunge - conferma la qualità della sua offerta sanitaria non solo per la provincia jonica, ma strategica e di interesse per tutto il versante occidentale».

Gli appuntamenti per Castellaneta sono disponibili due giorni a settimana (a Manduria per tutta l’utenza lo sono per cinque giorni a settimana), il lunedì e il mercoledì pomeriggio per neonati e lattanti con prenotazione ordinaria. La fascia antimeridiana è invece dedicata agli appuntamenti dei bambini e delle bambine nati presso il punto nascita del San Pio, direttamente presi in carico in base alle tempistiche designate.