Quattro secoli di ritardi per l’accatastamento dell’antica Masseria Marina

Risalente al XVI secolo, l’antica Masseria Marina di San Pietro in Bevagna di proprietà del comune di Manduria, non è stata mai accatastata. Più di quattro secoli di dimenticanza che saranno colmati oggi.

L’ufficio lavori pubblici del comune ha infatti affidato un incarico per l’adempimento catastale allargato anche ad altre due proprietà dell’ente, anche quelle prive di regolare registrazione al catasto: l’impianto sportivo di via per Francavilla e l’immobile in Uggiano Montefusco conosciuto come “Bollenti Spiriti”.

Si occuperà dell’accatastamento il geometra manduriano Giovanni Pignataro, l’unico a presentare l’offerta tra i due tecnici invitati. La somma richiesta e accordata al geometra è di 4.100 euro comprensivi di spese, Iva e contributi previdenziali. Importo inferiore all’onorario professionale determinato dall’Ufficio tecnico comunale.