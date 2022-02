Posto di comandante dei vigili, Dinoi dovrebbe trovarsene un altro

Chi occuperà l’ufficio di comandante dei vigili urbani di Manduria. A quanto pare il maggiore Vincenzo Dinoi dovrebbe proprio rinunciare al posto perchè sarà un altro a trovargli un ruolo alternativo. E il contenzioso è aperto. Il sindaco Pecoraro ha già annunciato che il corpo di polizia locale sarà diretto dal comandante dei vigili del comune di Mesagne a cui Dinoi dovrà ubbidire. Sette mesi fa aveva lasciato il posto di comandante della polizia municipale di Manduria, per ricoprire lo stesso ruolo con contratto di dirigenza nel comune di Ostuni. Oggi il maggiore Vincenzo Dinoi rientra in servizio nel suo comune ma trova il posto occupato da un altro comandante con incarico a tempo, prestato da un altro comune. È la singolare situazione che si è creata nella città Messapica il cui corpo dei vigili urbani è tutt’ora diretto da una terza figura, la comandante facente funzioni, Miriam Mancarella, che giovedì prossimo lascerà l’incarico per dimissioni volontarie. Dal giorno dopo le redini passeranno nelle mani dell’ufficiale Teodoro Nigro, comandante dei vigili di Mesagne ed anche di Manduria. E il comandante Dinoi, titolare del posto ottenuto da concorso, che fine farà? «Troveremo per lui un altro compito», ha dichiarato il sindaco Gregorio Pecoraro che, a quanto pare, vuole rendere la vita difficile al maggiore vittima dell’antico detto: chi va a Roma perde la poltrona. Facile ironia a parte, la questione è maledettamente seria e per risolverla sarà quasi impossibile non ricorrere alle carte bollate.

Pecoraro è stato categorico, in proposito: «il 25 – dice - prenderà servizio part time il comandante dei vigili di Mesagne e sarà lui a trovare un ruolo per Dinoi che non avrà più la posizione organizzativa».

I guai per l’ex, a questo punto, comandante Dinoi, sono iniziati con lo scioglimento per mafia del comune di Ostuni dove a luglio dello scorso anno aveva vinto una selezione pubblica per dirigente e comandante del corpo di polizia municipale. Per questo aveva chiesto ed ottenuto l’aspettativa dal comune di Manduria di cui è dipendente di ruolo e comandante dei vigili per concorso.

I tre commissari straordinari della città bianca, subito dopo l’insediamento, hanno deciso di fare pulizia con tutti gli incarichi dirigenziali esterni, proprio per eliminare ogni possibile collegamento con il passato. Tra questi anche Dinoi che ha dovuto rifare le valige e tornare nel suo comune reduce anche quello di un altro scioglimento per infiltrazioni mafiose. Solo che i tre commissari antimafia che hanno amministrato per tre anni la città del Primitivo, hanno avuto un comportamento diverso dai loro colleghi ostunesi conservando il posto a tutti i dirigenti che erano in carica prima del terremoto giudiziario tra cui lo stesso Dinoi.

Ma è proprio sulla presunta illegittimità delle sue funzioni apicali che esiste un pronunciamento del Tar di Lecce ed anche un’inchiesta della Corte dei Conti. A quanto pare, il dipendente, pur avendo i titoli e le capacità per essere dirigente, non potrebbe ricoprire quel ruolo se non attraverso concorso e non, come è stato per circa venti anni, mediante semplici disposizioni di servizio o decreti sindacali. Per questo la Procura regionale della Corte dei conti ha chiesto conto al comune di Manduria degli ultimi cinque anni di indennità riconosciute al dipendente.

Per questo si incrinarono i buoni rapporti tra lui e gli ex commissari straordinari che per revocare l’incarico a Dinoi eliminarono tutte le dirigenze dalla pianta organica dell’ente. L’ex dirigente presentò ricorso al Tar chiedendo l’annullamento degli atti che lo avevano abbassato di livello, ma i giudici amministrativi respinsero la richiesta costringendo il maggiore a trovare posto nell’organico del comune di Ostuni che, lo scoprirà poi, finirà sotto la custodia dell’antimafia.

Nazareno Dinoi