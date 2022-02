"Agricoltura Italia non trasforma rifiuti per produrre fertilizzanti"

A rettifica di quanto pubblicato ieri nell’articolo dal titolo “Chi sono i Paperon de’ Paperoni a Manduria, si specifica che l’azienda “Agricoltura Italia Srl” con sede in contrada Archignano a Manduria, non produce fertilizzanti e concimi dai rifiuti, come erroneamente riportato nell’articolo in questione.

La società Agricoltura Italia Srl, ci scrive, «è una società che commercializza fertilizzanti e prodotti fitofarmaci per l’agricoltura: merce che viene acquistata da primarie aziende multinazionali». E che quindi «nessuna attività di lavorazione di rifiuti viene svolta da Agricoltura Italia». Ci scusiamo con gli imprenditori della società e con i lettori per l’imprecisione riportata precedentemente.

L'azienda manduriana veniva citata nell'articolo precedente perchè con un fatturato nel 2020 pari a 17.405.000 euro, risulta essere la seconda per volume d'affari tra le aziende che producono a Manduria dopo la discarica Manduriambiente che nello stesso anno ha chiuso con 21.120.000 euro.