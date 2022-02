Chi sono i Paperon de' Paperoni a Manduria

Tra i settori commerciali più ricchi che operano sul territorio manduriano, il primo posto è occupato dai signori dei rifiuti seguiti dalle imprese del vino e, a sorpresa, dalla compravendita di auto nuove e usate. Dei tre Paperon de’ Paperoni che occupano il podio, i primi due trattano lo sfruttamento dei rifiuti e il terzo il vino Primitivo di Manduria.

Le due del business rifiuti, sono, manco a dirlo, la “Manduriambiente” che nel 2020 ha chiuso il bilancio con 21 milioni e 129mila euro di fatturato e la “Agricola Italia”, una srl che trasforma lo scarto per produrre concimi e fertilizzanti che nello stesso anno ha chiuso con 17 milioni e mezzo di euro. La cantina del terzo posto è il Consorzio Produttori Vini che sempre nel 2020 ha mosso 17 milioni e237mila euro.

La sorpresa delle quattro ruote

Sempre restando a Manduria ed escludendo le società inattive e quelle che qui hanno solo la sede amministrativa, la terza tipologia commerciale che dà più profitti, è quella delle autovetture. Qui emerge la “Davermobile”, una Srl che sempre nel 2020 ha chiuso i bilanci con 5 milioni e 800 mila euro di fatturato.

Prendendo in esame le prime venti società manduriane operanti in diversi settori commerciali, quello che ha prodotto di più in termini assoluti è il vino che alle 7 imprese tra le prime 20 più ricche ha garantito un movimento d’affari pari a circa 57 milioni di euro (bilancio 2020). Il secondo posto è occupato dai rifiuti con 43 milioni e terzo posto dalla logistica e trasporti che però produce altrove avendo a Manduria solo la sede amministrativa ospitata da commercialisti del posto.

Di seguito l’elenco completo dei primi 20 Paperon de’ Paperoni (al numero 1-7 -11 società che operano altrove) che sempre nel 2020 hanno fatto muovere qualcosa come 156 milioni di euro. Nel confronto con le aziende più produttive della provincia di Taranto, la società Manduriambiente occupa il trentesimo posto,

I Paperon de' Paperoni

1. Hdl S.r.l. € 25.117.246 - Logistica trasporti

2. Manduriambiente Societa' Per Azioni € 21.129.235 - Rifiuti

3. Agricoltura Italia S.r.l. € 17.405.466 - Rifiuti

4. Consorzio Produttori Vini E Mosti Rossi Societa' C ... € 17.234.901 - Vino

5. Vigneti Del Salento S.r.l. In Sigla V.d.s. S.r.l. ... € 12.094.212 - Vino

6. Cantina E Oleificio Sociale Di Manduria Societa ... € 11.128.703 - Vino

7. Consorzio Gruppo Tmg € 10.017.196 - Trasporti

8. Agricola Pliniana - Societa' Cooperativa Agricola € 7.758.141 - Vino

9. Square Srl In Liquidazione € 7.646.436 - Casalinghi

10. Davermobile S.r.l. € 5.876.989 - Auto

11. Magaservice Societa' A Responsabilita' Limitata € 5.742.417 - Trasporti

12. Societa' Cooperativa Mediacom € 5.033.972 - Telecomunicazioni

13. Eden 94 S.r.l. € 4.397.298 - Rifiuti

14. Felline Societa' Agricola A R.l. € 4.240.554 - Vino

15. Italtraff S.r.l. € 4.212.677 Manduria (TA) - Semafori segnaletica

16. Manduria Energia S.r.l. € 3.020.863 Roma (RM) - Energia

17. I.s.e.m. Societa' Cooperativa € 2.861.357 - Edilizia

18. Cantine Antonio Massafra S.r.l. € 2.828.855 - Vino

19. Luccarelli S.r.l. In Sigla: Lu.elli S.r.l. Oppure ... € 2.667.322 – Vino

20. Tircar Societa' A Responsabilita' Limitata Semplif ... € 2.240.139 – Auto

Nazareno Dinoi (Fonte dei dati: companyreports)