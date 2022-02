Tre comandanti per un solo ufficio, c'è confusione nel palazzo di città

Regna una grande confusione nel palazzo di città per una situazione che vede la città Messapica, forse caso unico in Italia, con tre comandanti del corpo di polizia municipale. Quello ancora in carica, Miriam Mancarella, in sostituzione del titolare Vincenzo Dinoi, assente per aspettativa ma rientrato ieri, pare, senza avvertire nessuno e Teodoro Nigro, comandante della polizia municipale di Mesagne da ieri incaricato dalla giunta Pecoraro a scavalco nei due comuni.

Questa mattina il comandante Dinoi si è presentato in divisa in municipio per rivendicare il suo posto lasciato provvisoriamente sette mesi fa per occupare un posto di dirigente per la durata di tre anni al comune di Ostuni dove la nuova commissione straordinaria (la città bianca è stata commissariata per infiltrazioni mafiose) avrebbe dato il benservito al manduriano. Costretto così a tornare indietro, Dinoi ha scoperto l’affollamento del suo ufficio che sino al 24 febbraio sarà ancora occupato dalla comandante Mancarella, (che ha rinunciato all'incarico per motivi familiari) e dal 25 in poi dal comandante Nigro, di Mesagne, con in tasca già il contratto.

Toccherà al sindaco ora, risolvere l’ingarbugliata quanto imbarazzante situazione.