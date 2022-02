Il comandante Dinoi rientra in servizio e lascia di stucco la reggente Mancarella

L’avvocato Vincenzo Dinoi da ieri ha ripreso il suo posto al comando della polizia municipale id Manduria. Dinoi è rientrato dall’aspettativa concessa a luglio dello scorso anno per ricoprire l’incarico di dirigente al comune di Ostuni dove avrebbe dovuto svolgere funzioni per almeno tre anni. Non si conoscono le ragioni dell’abbandono anticipato né se sia dipeso da lui o dai commissari straordinari della città Bianca che non gli avrebbero concordato la fiducia.

Sta di fatto che da ieri il Corpo della polizia municipale ha due capi. La facente funzioni, Miriam Mancarella, infatti, non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione dagli organi politici scoprendosi così spodestata. Il comandante che conserva il diritto a quel posto, infatti, si è insediato nell’ufficio lasciando la sua collega senza un posto dove stare.

Sempre ieri, inoltre, pare che la giunta comunale si era riunita per affidare la direzione del corpo di polizia locale al comandante dei vigili del comune di Mesagne che avrebbe dovuto ricoprire a scavalco i due comuni. L’improvviso rientro di Dinoi, avrebbe però impedito tale manovra essendo lui ancora titolare di posto.