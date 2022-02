“L’ospedale non si tocca”, ma a dirlo (per ora) sono solo in due

«Giù le mani dal Giannuzzi». E’ questo il senso di due interventi, gli unici sinora quelli resi pubblici, di altrettanti esponenti della politica manduriana che sentono la necessità di comprendere i reali piani della Regione Puglia sul futuro dell’ospedale di Manduria. Le voci sono quelle di Mimmo Breccia e Domenico Sammarco, consigliere comunale di Manduria Noscia il primo e dei Progressisti il secondo. A preoccupare i due politici è il nuovo piano ospedaliero della Regione Puglia che per Manduria ha previsto un ospedale di comunità da realizzare in una struttura esistente da «rifunzionalizzare». Che sia lo stesso ospedale Giannuzzi a dover ospitare questo mini ospedale (massimo 40 posti letto per patologie di bassa gravità gestiti dai medici curanti e infermieri), magari sopprimendo qualche altro reparto esistente, è il timore di molti.

«Vediamo con favore la scelta di creare un ospedale di Comunità anche all’interno del territorio manduriano», dichiara in proposito Sammarco. Che aggiunge. «Va precisato però che non potrà mai sostituirsi all’Ospedale Giannuzzi che ha finalità ben diverse; ci aspettiamo ora di capire quali strutture saranno utilizzate per l’ospedale di comunità – prosegue il consigliere progressista -, ma nessuno pensi che si possa utilizzare la struttura ospedaliera del “Marianna Giannuzzi”, di cui invece attendiamo di conoscere l’iter di potenziamento promesso dalle istituzioni preposti in sede di consiglio comunale monotematico, nonché i tempi di tale asserito potenziamento».

Promettendo battaglia a difesa della struttura già pesantemente penalizzata, Sammarco rincara la dose. «Non permetteremo che ci sia alcun tipo di ulteriore arretramento nell’offerta sanitaria locale, anzi – avverte -, saremo pronti a una dura battaglia, costi quel che costi, in difesa della salute dei cittadini del nostro versante orientale jonico».

Molto duro anche il commento di Breccia che se la prende soprattutto con il governo locale. «Altro che potenziamento del Giannuzzi – scrive Breccia -, il nostro ospedale che voi avete svenduto ai vostri amici della sanità, a breve diventerà una sorta di guardia medica mentre Martina Franca continuerà a fare la voce grossa». Rivolgendosi al sindaco Gregorio Pecoraro e alla situazione della maggioranza sempre in bilico, Mimmo Breccia si chiede cosa stia facendo il primo cittadino. «Mentre ci scippano l’ospedale, Pecoraro che fa? Continua a litigare con i suoi consiglieri di maggioranza per la spartizione delle poltrone».