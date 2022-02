Pronta la gara per la riconversione ecologica del Chidro

Il settore lavori pubblici del comune di Manduria ha avviato le fasi per la gara d’appalto per la realizzazione dell’area attrezzata a parcheggio ecosostenibile in zona fiume Chidro a San Pietro in Bevagna.

Il finanziamento dell’opera e il progetto esecutivo sono stati già approvati dalla precedente amministrazione commissariale per un importo di 500mila euro. Ora l’attuale governo della città Messapica, già in ritardo sul da farsi, dovrà aprire la gara e affidare i lavori pena la perdita del finanziamento.

L’iter di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro mentre agli uffici tecnici del comune manduriano toccherà consultare almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.