Consulenza linguistica per stranieri, la specifica di Archeoclub

L’attività a favore degli stranieri svolta dagli attivisti di Archeoclub Manduria, non riguarderà corsi di lingua italiana ma solo attività di consulenza linguistica.

Pubblichiamo in proposito una breve nota di precisazione della presidente dell’associazione, Anna Maria D’Andria.

«Archeoclub non organizza in biblioteca corsi di lingue, non ci sarebbe neanche uno spazio idoneo, ma solo una consulenza linguistica, come si dice nel comunicato. Vale a dire un servizio per gli stranieri che vivono a Manduria e che hanno difficoltà a decifrare o compilare documenti, domande, richieste ecc.in Italiano . Un nostro volontario che conosce la lingua del potenziale utente lo potrà aiutare gratuitamente nel comprendere o espletare ciò che serve. Un servizio già adottato da altre biblioteche, che favorisce l'inserimento, ma che solo nella nostra cittadina suscita strane reazioni. Anna Maria D'Andria».