La popolazione manduriana scende sotto i 30mila, mai così dal 1978

La popolazione manduriana è scesa sotto la soglia dei trentamila abitanti toccando i 29.940 residenti. Il dato, non ancora ufficiale, viene riportato da Wikipedia, l’enciclopedia telematica più diffusa e visitata al mondo che cita dati Istat aggiornati al 2022 non ancora ufficializzati. Il numero degli abitanti della città Messapica non era scesa così in basso dal 1978. In quell’anno è iniziata la scalata che ha raggiunto la punta massima nel 2011 quando Manduria era abitata da 31.859 persone. Da allora è seguita una graduale e inarrestabile emorragia di residenti che ha toccato la punta più bassa nel 2021 con 30.147 anime. Ancora meno nell’ultima proiezione Istat che fa scendere il dato demografico a com’era 44 anni fa.

Anche gli stranieri che hanno preso casa e residenza a Manduria registrano un calo. L’ultimo dato disponibile è quello del 2021 quando i manduriani stranieri erano 836, una cinquantina in meno dell’anno precedente.

Sicuramente dietro questa perdita demografica (che non è attribuibile alla perdita del punto nascita del Giannuzzi poiché il dato in questione riguarda i residenti e non i nati a Manduria), ci sono motivi socio economici che spingono soprattutto i giovani a lasciare la propria terra che non offre loro nessun futuro accettabile.