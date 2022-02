Assemblea sulla modifica del disciplinare per il Primitivo di Manduria

Oggi alle ore 16 si terrà l’assemblea riguardante la “modifica del disciplinare” per il Primitivo di Manduria.

Per poter partecipare all’appuntantamento organizzato dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria è necessario accreditarsi specificando Nome e Cognome all’indirizzo comunicazione@consorziotutelaprimitivo.com.

Potranno assistere all’assemblea presso la sede del Consorzio di Tutela solo le persone aderenti alle tre filiere (imbottigliatori, trasformatori e viticoltori) prenotate. La partecipazione, come previsto dalla norma all’interno delle regioni in zona “gialla”, è consentita esclusivamente ai possessori di green pass “rafforzato”. Inoltre, all’interno dei locali e per l’intera durata dell’assemblea, sarà obbligatorio indossare la mascherina tipo “Ffp2”.

Un appuntamento quello di domani che ha voluto organizzare il Consorzio di Tutela per confrontarsi sulle modifiche del disciplinare e per parlare delle prospettive future della denominazione pugliese. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 099.9796696.