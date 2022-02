Rifacimento strade, il comune ne individua tre e ordina un progetto per sistemare "Bollenti Spiriti"

Il settore Lavori pubblici del comune di Manduria, seguendo gli indirizzi dell’amministrazione comunale, ha predisposto il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza attraverso interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari della città Messapica.

Le strade da riasfaltare individuate sono via Marconi (tratto tra via S. Nicola e via L. Da Vinci), via Specchiarica e via Giuseppe Di Vittorio. L’importo complessivo previsto per il rifacimento stradale è di 125.000 euro già stanziati dalla Regione Puglia.

La giunta comunale ha già dato incarico al responsabile dell’area tecnica, ingegnere Claudio Ferretti, per l’affidamento dei lavori ad un’impresa specializzata.

Sempre lo stesso ufficio ha avuto incarico di realizzare uno studio di fattibilità per la ristrutturazione delle parti esterne dell’edificio denominato «Bollenti Spiriti» che si trova a Uggiano Montefusco. L’importo previsto per tali lavori è di 220mila euro ancora da reperire.