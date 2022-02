La Salina dei Monaci colpisce ancora come attrazione turistica

L’agenzia “Serapia” organizza un’escursione sabato 5 febbraio da Torre Colimena verso Punta Prosciutto lungo 6 chilometri per godere delle bellezze naturali del nostro territorio

Il panorama incantevole della Salina dei Monaci attrae nuovi turisti. Questa è la volta di un’agenzia turistica di Ostuni, che in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, decide di organizzare un’escursione nella nostra riserva naturale. Si chiama Serapia ed è l’ennesimo riscontro di quanto la bellezza paesaggistica del territorio locale e, in particolare della costiera messapica, sia meta attrattiva turistica.

Un cammino di circa 6 chilometri da Torre Colimena verso Punta Prosciutto, sabato 5 febbraio, per godere dello spettacolo unico della distesa di macchia mediterranea, del silenzioso mare d’inverno, della suggestiva riserva della Salina e i suoi fenicotteri rosa. Uno scenario di colori e profumi nostrano, per una perfetta giornata lungo la litoranea. Una terra generosa, come recentemente l’hanno descritta i reporter Eugenio Manghi e Annalisa Losacco nel documentario andato in oda su Rai 3 qualche settimana fa nel programma Geo. Un paradiso per la natura e per gli occhi dell’essere umano, proprio a pochi chilometri da Manduria che attrae fotografi naturalisti e semplici curiosi.

Un'oasi di pace e tranquillità, quella della Salina, che testimonia un pezzo di terra manduriano popolato da creature meravigliose: i fenicotteri rosa, i gabbiani corallini, i rari gabbiani corsi, le leggiadre albanelle reali, le poiane e gheppi e i migliarini di palude nel canneto. Quella organizzata dall’agenzia Serapia inorgoglisce la cittadinanza perché offre la possibilità a tutti i nuovi turisti di scoprire quest’angolo di paradiso protetto. Fino a trent’anni fa era un'area degradata, ma importanti operazioni di bonifica hanno restituito alla riserva il doveroso prestigio che merita. Un luogo speciale sotto i nostri occhi.

Marzia Baldari