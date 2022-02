L’appello dei liceali del Classico: ridateci la nostra palestra sequestrata dal Covid e dai vaccini

«Vorremmo far presente un problema che ormai per il secondo anno consecutivo penalizza gli alunni del liceo classico De Sanctis di Manduria». Inizia così la lettera di un gruppo di liceali che lamentano il mancato uso della palestra della loro scuola da quasi due anni adibita a centro vaccinale del distretto socio sanitario e dal Dipartimento della Asl di Taranto.

«Ormai i vaccini vengono eseguiti dai medici curanti e dalle farmacie ma non si sa per quale motivo si continui a vaccinare anche nella nostra scuola», scrivono gli studenti che rivendicano il loro diritto a svolgere attività sportiva scolastica. Prima di scrivere al giornale, i liceali del De Sanctis si sono rivolti alla preside dell’istituto la quale avrebbe alzato le spalle non sapendo cosa fare.

«L’abbiamo fatto presente alla direttrice dell'istituto ma non può far nulla», fanno sapere gli studenti stanchi di tanta attesa.

Inizialmente il comune di Manduria aveva dato la disponibilità della palestra della scuola Marugj-Frank, adibita ad hub vaccinale per qualche mese. Poi si è deciso di utilizzare la palestra del Classico occupata da un anno e mezzo ininterrottamente prima per i vaccini agli adulti ed ora anche ai bambini. Il centro vaccinale manduriano offre il servizio agli abitanti dei sette comuni del distretto Messapico.