Il comune acquisterà la casa di Elisa Springer e Archeoclub propone una raccolta fondi popolare

Il comune intende acquistare l’appartamento in via dei Mille a Manduria dove ha vissuto la famiglia Sammarco-Springer. LO ha dichiarato il sindaco Gregorio Pecoraro nel corso di un intervento pubblico in occasione della ricorrenza della shoah.

Il proposito è piaciuto all’associazione Archeoclub che invita il primo cittadino a mantenere la promessa per trasformare la casa in un centro di documentazione non solo sulla vita e l’attività di Elisa Springer, ma anche su ciò che fu la persecuzione razziale in Italia.

«Sicuri di essere interpreti del comune sentire – si legge in una lettera aperta che Archeclub indirizza al sindaco - la invitiamo a non recedere dal suo proposito che sarà tanto più significativo se fatto proprio dall’intera cittadinanza, consapevolmente e attivamente».

Da qui la proposta di una mega raccolta fondi. «Ci permettiamo quindi di suggerire che l’Amministrazione Comunale apra una sottoscrizione pubblica – propone Archeo - per la raccolta dei fondi necessari, a cui tutti possano concorrere, se lo vorranno e per quanto potranno. Siamo altresì certi che tutte le realtà associative della città, se interpellate, offriranno la propria collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa».