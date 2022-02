L’amministrazione contro il bullismo e cyber bullismo

Bullismo e cyberbullismo, due fenomeni purtroppo oggi in crescita, complice anche il momento particolare che vede le nuove generazioni sempre più isolate dietro ad uno schermo.

Per prevenire e contrastare queste dinamiche bisogna che i giovani vengano accompagnati nel loro percorso di crescita e possano così costruire relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, con particolare attenzione alla vita di gruppo e alla consapevolezza di se stessi e di chi sta loro accanto.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, intende avviare un percorso di sensibilizzazione, partito già con il contrasto alla violenza e non discriminazione, al fine di educare alla nonviolenza e al rispetto reciproco.

A tal proposito, lunedì 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, #IlNodoBlu, simbolo della Lotta Nazionale delle Scuole contro il Bullismo, verrà consegnato all'interno di tutti gli Istituti come simbolo di responsabilità condivisa e alleanza tra Amministrazione e Scuole nella lotta al fenomeno del bullismo.

In questi giorni, inoltre, #IlNodoBlu sarà visibile sul sito del Comune di Manduria per tutto il mese corrente, su tutti gli Istituti Scolastici e in Piazza al fine di sensibilizzare e prevenire un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

Ufficio di staff del sindaco Pecoraro