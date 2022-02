Oggi ultimo martedì di mercato sulla circumvallazione, dal prossimo si passa su Aldo Moro

Non avendo trovato alternative adottabili in poco tempo, la giunta comunale ha quindi deciso che il mercato settimanale, sloggiato dalla sua sede sulla circunvallazione per fare spazio alla Fiera pessima, si farà lungo il viale Aldo Moro.

Per otto martedì, da martedì prossimo sino al 29 marzo (salvo ritardi dell’impresa che dovrà liberare l’area) entro il 2 aprile), l’appuntamento mercatale tornerà sul vialone contro la volontà dei residenti che in più occasioni hanno manifestato la propria contrarietà.

La giunta ha già dato mandato agli uffici di predisporre un numero massimo di 130 posteggi, di cui 22 del settore alimentare e 108 del settore non alimentare (88 titolari e 20 spuntisti), per garantire le misure di sicurezza precauzionali. Questo allo scopo, si legge nella delibera, di «assicurare le finalità di prevenzione attraverso l'individuazione di specifiche misure di contenimento, finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica e, allo stesso tempo, consentire agli operatori commerciali di poter svolgere la loro attività in condizioni di massima sicurezza».