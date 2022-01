Confcommercio Manduria informa: ingresso nei locali con green pass, cosa cambia da domani

La Confcommercio di Manduria ha diffuso una nota esplicativa delle nuove procedure anti contagio in vigore da domani in materia di accesso negli esercizi pubblici. Di seguito tutti i particolari.

Controlli Green Pass all'ingresso di esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali.

(Con questa faq pubblicata sul suo sito web il Governo è venuto incontro alle molte proteste di titolari di esercizi commerciali che lamentavano la mera impossibilità di assicurare un controllo puntuale all'ingresso nell'attività.)

Negozi senza pass: dal primo febbraio prossimo si potrà accedere senza green pass solo in supermercati, farmacie, negozi di ottica e alimentari, oltre che in strutture sanitarie e uffici giudiziari e di polizia. È quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che elenca le attività "necessarie al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.

Il provvedimento stabilisce in particolare che si potrà entrare privi di certificazione verde in "esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande", come supermercati, discount, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, "escluso in ogni caso il consumo sul posto".

Possibile fare spesa anche in negozi di animali domestici e alimenti per animali domestici, di articoli igienico-sanitari e in distributori di carburanti. Ingresso libero, poi, pure in ottici, farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, oltre che in negozi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

L'elenco delle attività senza “green pass”

- commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

- commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

-commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

-commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

- commercio al dettaglio di materiale per ottica;

- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.