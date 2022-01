Tre donne alla guida dell’equipe “Maltrattamento e violenza”

Sono tre donne, due assistenti sociali e una psicologa, i nuovi membri assegnatari all’area “Maltrattamento e violenza” promosso dall’ente territoriale per i servizi sociali “Ambito 7”. Grazie al IV Piano Sociale di Zona e dalla responsabile Annamaria Bene, il gruppo di lavoro diventa eterogeneo e multidisciplinare per supportare donne e minori in percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Si chiama Rossella Colonna, la prima donna del gruppo di professioniste individuata dal Comune di Lizzano e confermata dopo l’incontro tenutosi a Manduria con il Centro Antiviolenza “Rompiamo il silenzio” e i servizi istituzionale del territorio messapico. La seconda è, invece, la dottoressa Nicoletta Capaldo, nominata dalla direttrice del Distretto Socio Sanitario 7 e infine l’assistente sociale professionale Milano Chiara. Un’equipe necessaria per favorire la continuità del lavoro della rete antiviolenza e per garantire il supporto socio-sanitario su misura e in corrispondenza ai bisogni delle donne e dei minori che sono accompagnati nel lungo viaggio verso la consapevolezza della violenza e il suo superamento.

Gli interventi nei confronti delle vittime di violenza richiedono, infatti, attori diversi presenti sul territorio per fornire complete forme di interventismo come la prevenzione culturale con corsi di alfabetizzazione, azioni di messa in sicurezza per minori e donne sino all’assistenza economica. Violenza intesa nella sua brutale sfaccettatura, da quella fisica alla psicologica, da quella sessuale allo stalking, sino alla pedofilia e l’adescamento online. E ancora ad altre tipologie di violenza come la trans fobia, il bullismo o l’omofobia. Tutte azioni rivolte alla sensibilizzazione, informazione e formazione che intercorrono tra le figure professioniste e le vittime. A tutte le donne che sentono di chiedere aiuto, questo è il numero da chiamare 3271833451

Marzia Baldari