Arriva il Wifi gratuito a Manduria

Wifi libero e gratuito anche nella città messapica. È l’assessora alle politiche sociali, Fabiana Rossetti, a comunicarlo ai cittadini di Manduria tramite il social Facebook. È in corso, infatti, in queste ore l’installazione di diversi hotspot che da Corso XX Settembre, Piazza Garibaldi sino Vittorio Emanuele II permetterà a tutti di poter connettersi liberamente scaricando l’applicazione wifi.italia.it. L’effettiva attivazione del servizio sarà comunicata dal comune nei prossimi giorni.

Una scelta importante, quella portata avanti dal comune di Manduria in vista della riduzione del digital divide, il divario digitale tra chi ha affettivamente accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e chi no, a livello locale, nazionale e globale. Una disparità che si abbassa anche per il territorio di Manduria che finalmente permette ai suoi cittadini di navigare gratuitamente e in modo semplice grazie al progetto “Piazza Wifi Italia”. Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche l’amministrazione nostrana (insieme a più di tremila comuni italiani federati) ha sottoscritto una convenzione apposita per procedere all’installazione di punti Wifi.

Una rete pubblica e diffusa, accessibile tramite l’applicazione wifi.italia.it: una volta scaricata tramite qualsiasi store del proprio smartphone, per riuscire a connettersi sarà indispensabile registrarsi tramite e-mail, numero di telefono e infine con l’inserimento di una password. Eseguiti questi brevi passaggi, comparirà una mappa con i punti di accesso in cui sarà possibile navigare gratuitamente. Un click sul tasto “configura la rete” e via alla connessione di paese. Il servizio sarà pienamente attivo nei prossimi giorni previa la comunicazione da parte del comune.

Marzia Baldari