Sprazzi di neve anche a Manduria, la spiegazione di Fragola

Siamo sotto effetto ASES (Adriatic Sea Effect Snow).

Spiegazione veloce ed elementare per i non addetti: È un fenomeno metereologico che si manifesta quando l'evaporazione dell'acqua del Mar Adriatico raggiunge una quota atmosferica, circa 1450 mt sul livello del mare, dove la temperatura, alle nostre latitudini in inverno può raggiungere i -10/15 gradi......essa si condensa formando nuvole spesse che in concomitanza con venti direzionali, assumono la forma di strisce parallele, come si evince dalla foto n.1.

Le precipitazioni possono assumere così carattere nevoso. Spero di avervi fatto cosa gradita e scusate se per alcuni non sono stato molto chiaro. Godetevi questo freddo, un po' di aria pura ci vuole....buon tempo a tutti.

Gregorio Fragola