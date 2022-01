L’esodo infinito degli scolari della materna “Sacra Famiglia e i silenzi dell’assessore

«Prima l’impegno di terminare i lavori durante le vacanze estive, poi il trasferimento forzato in altre sedi lontane da casa e infine la promessa non mantenuta di tornare in sede al rientro dalle ferie di Natale». La delusione è tanta per i genitori degli alunni della scuola materna, Sacra Famiglia di Manduria che si erano illusi di far rientro nelle proprie classi dopo i lavori di adeguamento che pare non finiscano mai.

L’amministrazione comunale aveva fatto sapere che almeno una parte delle classi ospitate nei due plessi della Don Bosco e della Enrico Fermi sarebbero state pronte per il 10 gennaio. Poi la data era stata spostata al 20 ma ancora ieri la situazione era sempre la stessa.

La rabbia delle famiglie

«Abbiamo contatto la segreteria del vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Vito Andrea Mariggiò, ma nessuno è in grado di dirci niente», fanno sapere alcune mamme infastidite da tanto silenzio. «Inutili anche i tentativi di chiedere un appuntamento con l’assessore e speriamo almeno che questa nostra supplica sul giornale serva allo scopo», concludono.

Il disagio maggiore è quello sopportato dalle due classi che hanno trovato ospitalità nella palestra del plesso Don Bosco, locali adattati alla meno peggio e privi di riscaldamento per cui dichiarati inagibili.