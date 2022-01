La Fiera Pessima aggiudicata all’unica impresa in gara

E’ stata aggiudicata provvisoriamente alla “Man Solution” di Pulsano la gestione e l’organizzazione della Fiera Pessima 2022. Con un punteggio scarso (50,40 su un massimo di 80 e un minimo di 40 criteri di valutazione previsti), la società pulsanese si è aggiudicato il bando essendo l’unica in lizza. L’altra concorrente, la “Augusto Izzo” della provincia di Salerno, è stata infatti esclusa non avendo raggiunto il minimo del punteggio previsto pari a 40 punti (ne ha raggiunti 16,90).

La Man Solution ha superato di poco il punteggio minimo grazie ai 15 punti ottenuti per la dichiarata disponibilità ad aumentare l’estensione di alcune aree espositive della fiera (Proposte migliorative). Per la commissione è stato invece impossibile valutare l’aspetto qualitativo dell’impresa (esperienza maturata nel settore della promozione turistica, marketing territoriale, servizi per le pubbliche amministrazioni, possesso di valutazioni di conformità ISO, abilitazione certificata avente a che fare con i servizi oggetto dell’appalto, valutazione di conformità della gestione ambientale). «La commissione per quanto concerne la valutazione dei punteggi quantitativi dell'operatore economico Man Solution, accertato che nella documentazione di cui all'offerta tecnica nulla è riportato in merito, ha acquisito dal RUP informazioni specifiche riportate nella documentazione amministrativa». L’unico punteggio assegnato (1 su 15 disponibili) «è stato determinati sulla base degli elementi e informazioni dedotte dalla documentazione amministrativa», si legge nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Sul sito che pubblica il fatturato delle aziende italiane, “Company Report”, compare questo profilo economico della società pulsanese.

«Man Solution S.r.l. ha sede in Via Luogovivo, 25 a Pulsano, in provincia di Taranto, nella regione Puglia. L’attività prevalente, ovvero l’attività con il maggiore volume d’affari, riguarda l’organizzazione di convegni e fiere. L ’anno di fondazione è il 2017.

L'ultimo bilancio disponibile della Man Solution S.r.l. è relativo all'anno 2020 con vendite complessive pari a euro 51.690 e un risultato di esercizio per euro -52.646. I dipendenti della Man Solution S.r.l. sono da 3 a 5 con un costo per l'azienda nell'ultimo bilancio disponibile pari a euro 49.343».

Per partecipare alla gara per l’organizzazione della Fiera Pessima, infine, la Man Solution ha presentato un contratto di avvalimento con un’altra società, una procedura che consentire a un operatore economico di colmare i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali mancanti ma necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti.